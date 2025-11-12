曹興誠喊話賴清德徵召「他」選台北市長 沈伯洋：我個人事小

針對民進黨2026在台北市長的布局，聯電創辦人曹興誠今表態，總統賴清德應該徵召綠委沈伯洋參選，引發討論。對此，沈伯洋則回應自己個人事小，台灣民主事大。

曹興誠今表態，賴清德應該徵召沈伯洋參選台北市長。（圖/資料照）

曹興誠今天（12日）在臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中國大陸的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

總統賴清德。（圖取自賴清德臉書）

曹興誠認為，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠強調，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安。

對此，沈伯洋也隨即回應，表示謝謝各界的關心，但他認為「我個人的事小，但台灣的民主事大，中國的最主要的目的，就是想要讓台灣人有所恐懼。而我們要做的事情呢，就是讓這件事情到我為止，我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能夠再恐嚇台灣人」。

