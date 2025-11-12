曹興誠喊話賴清德 徵召沈伯洋選北市長





重慶公安局日前針對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國央視還發影片宣稱有紅色通緝令，將對沈伯洋展開全球抓捕、跨境司法合作，對此聯電創辦人曹興誠今（12日）喊話總統賴清的，呼籲真的要具體、有力地聲援沈伯洋，更建議徵召參選台北市長，意外掀起話題。

曹興誠在臉書發文表示，沈伯洋遭到中共通緝和恐嚇，總統賴清德隨後喊話立法院長韓國瑜，呼籲以韓為首跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，但韓國瑜的不理睬，賴清德應該也心知肚明，此舉讓人感覺只是做做樣子，因此他建議如果真要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈伯洋參選台北市長。

曹興誠指出，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我國立法委員，那就請被恐嚇的人出來競選首都市長，「這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。」

他接著說，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，幾乎都輾壓現任台北市長蔣萬安，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場使用中文另一場使用英文，「大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。」

曹興誠認為，中共應該已經看出沈伯洋的能力，以及在政壇上對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑、打擊前者，既然中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不查不明，尤其近日在用人、識人方面頗受台派質疑，如果能徵召沈伯洋參選台北市場，必能一掃台派憂慮，間接也會大幅提升2026、2028年民進黨的選情，也才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。

針對曹興誠的觀點，網友也紛紛留言回覆，部分觀點支持讓沈伯洋參選台北市場，但也有人認為「必須把戰力留在立法院」、「徵召到地方是浪費人才」、「擔心人才被天龍國糟蹋」，意見呈現正反不一。

