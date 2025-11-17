曹興誠嗆「人人都是沈伯洋」 引熱議：捧成愛國英雄？

曹興誠(右)力挺沈伯洋(左)參選2026台北市長，引發熱議。（示意圖／資料照）

大陸指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，宣布由公安立案偵辦。前聯電董事長曹興誠日前建議賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長。曹興誠還喊「我們人人都是沈伯洋」，沈伯洋則稱「戰士沒有選擇戰場的權利」。網友直呼沈伯洋已被綠營捧成愛國英雄，但恐被挖坑。

針對曹興誠點名參選台北市長，沈伯洋14日強調他的戰場就在立院，這幾天出國原因也在此。媒體詢問，是否跟另一名有意角逐台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上演雙帥對決？沈伯洋連忙說沒有、沒有，只有吳怡農一帥而已，沒有他，大家不要太抬舉他。

但沈伯洋今(17日)卻表示「戰士沒有選擇戰場的權利」，引發討論。國民黨前發言人楊智伃認為，沈伯洋講這番話「就是想選」。

曹興誠力挺沈，16日發文直呼：沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權的怒吼。且讓我們藉由明年的台北市長選舉，發出我們的怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋。

對此，13萬追蹤的粉專「政客爽」發文反諷：沈伯洋不該只是尊者，他更該是市長，未來也應該是總統。也許不久的將來，走在國外的路上，人家問你是誰，大家都能發自內心地說：「您好，我來自台灣，我是沈伯洋。」

網友表示「挖坑給黑熊跳」、「民主自由是想投給誰就投給誰」、「不是媽寶，是黨寶」、「不是媽寶是美寶」、「重點他一定不敢出來啊」、「是否該棄苗投洋了」、「非沈不投，無熊郊遊」、「沈現在被綠媒捧成愛國英雄了」。

