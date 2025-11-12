曹興誠建議沈伯洋選台北市 吳思瑤讚有創意：經歷表現絕對KO蔣萬安

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中共宣稱可藉由國際刑警組織抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德日前喊話韓國瑜率在野委員聲援沈。不過，聯電創辦人曹興誠今（12）日提出，最有力的做法就是，直接徵召沈伯洋參選台北市長。對此，民進黨立委吳思瑤表示，這是非常有政治灼見的選項，若沈伯洋有機會與蔣萬安比拼，其各方面經歷與表現絕對會KO蔣萬安。

吳思瑤說，首先要看沈伯洋有沒有意願，就她所知參選市長應當他目前的人生選項。（資料照）

中國重慶市公安局10月28日發布警情通報，表示沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式，從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。《央視》昨日進一步發布「起底台獨沈伯洋」紀錄片，引述陸法學者說法，稱中國可透過國際刑警組織，對沈伯洋展開抓捕。

吳思瑤今早受訪表示，自己是立法院第一位站出來要求韓國瑜院長要表明立場的立委，因為沈伯洋並非單純的中華民國人民，更是立法院的國會議員，今天中國公然把黑手深入立法院，基於捍衛國會尊嚴跟地位，韓國瑜院長絕不能置身事外，更不能無動於衷。

吳思瑤提及，上週民進黨團釋出了一份朝野共同聲明，希望能與在朝野協商，促成各黨一致性的反對中國跨進鎮壓，只是很遺憾，藍白寧做中共的代言人，也不敢對中國說不，抗拒這份共同聲明。目前外交部、陸委會等都做出清楚的回應，連賴清德都喊話了，難道韓國瑜要持續麻木不仁、無動於衷？

至於曹興誠認為賴清德要求韓國瑜率領在野委員聲援沈，力道微弱、只是做做樣子，建議直接徵召沈伯洋參選台北市長。吳思瑤說，這是非常有創意，也非常有政治灼見的選項，曹興誠董事長一兼二顧，除了為民進黨推薦適格適任的優秀人才，也藉由選舉向世界發聲，反制中共對台灣跨境鎮壓的蠻橫行為，有很多不同層次的意涵。

不過，吳思瑤也說，首先要看沈伯洋有沒有意願，就她所知參選市長應當他目前的人生選項，其次站在黨團的私心，各項反滲透、認知作戰的法治強化都需要沈伯洋，但如果沈伯洋跟蔣萬安有機會比拼，「當然沈伯洋亮眼的各方面的經歷、表現絕對是KO蔣萬安」，如果他參選，絕對是非常有競爭力，非常多國人認可的一個好選項。

