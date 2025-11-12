曹興誠建議綠營徵召沈伯洋選北市長 吳思瑤支持：絕對KO蔣萬安

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

大陸指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月宣布由公安立案偵辦。前聯電董事長曹興誠今（12）天建議賴清德總統應徵召沈伯洋參選台北市長，以反擊中共威脅，同時也可向世界展示台灣人維護主權的決心。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，以沈伯洋亮眼的表現，絕對KO台北市長蔣萬安，但尊重當事人意願。

曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

對此，吳思瑤表示，曹興誠點名沈伯洋參選台北市長非常有創意，也是真知灼見的選項，一來為民進黨推薦適格、適任的優秀人才；二來又可以藉由這一場首都市長的選舉向社會、向世界發聲，反制中共蠻橫、跨境鎮壓，有很多不同層次的意涵。

吳思瑤說，第一、要看沈伯洋個人有無意願，據她所知，參選市長應當不是沈伯洋目前人生的選項；第二，她站在黨團私心，反滲透與認知作戰的法治強化都需要沈伯洋，但沈伯洋跟蔣萬安若有機會在一個平台上讓國人選擇、比評的話，當然以沈伯洋亮眼的經歷、表現，絕對是KO蔣萬安，這是讓人非常期待的PK。

她也強調，不管把沈伯洋放在任何一個場域，絕對非常有競爭力，也絕對是能獲得非常多國人的認可。

