曹興誠怒了！謝寒冰曬「中國小三」露骨照竟不起訴 女子身分曝光

聯電創辦人曹興誠日前因參與「全國大罷免」、並擔綱領銜人一職，遭反罷免方「集火」猛轟，甚至發動人格攻擊；當時，媒體人謝寒冰不僅公開爆料，曹興誠曾出軌某中國女子、更曬出一系列不雅照，引發輿論譁然。曹憤而提告、並指控謝散播不實影像，但北檢昨（29）日卻做出不起訴處分，理由為評論內容可受公評、且相關影像非深偽內容。對此，曹興誠相當憤怒，直言北檢竟判定「照片無偽造」，實在令人訝異。

立委大罷免期間，曹興誠因擔綱罷團領銜人、時常槓上國民黨立委，成為反罷方重點砲轟對象。謝寒冰當時趁機曬出數張照片，顯示曹衣衫不整、與穿著清涼的「中國小三」開心合照，掀起外界熱議；但曹則憤怒反控，相關內容為深偽造假，因此選擇提告。豈料，北檢判定影像非深偽製造、且相關情事可受公評，故不起訴謝寒冰。後者事後還得意宣稱，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！」。

不過，曹興誠則回應說：「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾。台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」。他坦承道，謝寒冰公布的照片有些真實，但也有些是偽造，「這是誹謗造謠者常用的手法」。曹興誠接著表示，謝寒冰偽造最惡劣的一張照片，顯示他赤身露體吸著煙，但曹說：「本人長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸；連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」。

因此他痛批，這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，「是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？」。

曹興誠繼續說，謝寒冰公布照片中的中國女子，自己確實認識，時約2015年；他指出，該女子當時在廣州，做一些文物小生意，「因為我是知名文物收藏家，所以她為了生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手」。

但曹興誠認為，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種「無恥混混」予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免。「其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰」，曹興誠說。

另，曹興誠也怒嗆，謝寒冰指責他有婚外情，但2015年自己還是新加坡公民、住在香港，「既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？」。他進一步表示，新加坡是文明社會、尊重性自主權，婚外情被視為私事而非國事，因此無任何法律責任。曹興誠強調，反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」、「刑事誹謗罪」，可遭刑事處罰和民事賠償。

接著，曹也引用普林斯頓大學教授余英的名言，指出「毛澤東在1949年所建立的政權，徹頭徹尾是一個現代化的地痞流氓政權」；並也提到，毛澤東同樣曾在1927年時說過，「流氓地痞不僅是革命先鋒，而且是革命英雄」曹興誠不禁感嘆，中共國安局與謝寒冰，以侵犯他人隱私的手段，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合「流氓地痞」定義。他因此憤怒地說：「本人將持續追訴，以懲不法」。

曹也表示，這個事件中，最惡劣的是藍委徐巧芯。曹興誠說，徐看到新聞後，第一時間跳出來、指控自己是「下半身通匪」。他表示，一句話將所有中國婦女侮辱為「匪」，這也侮辱了台灣所有陸配與她們的家庭。「若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯；這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理」，曹興誠說。





