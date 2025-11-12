曹興誠拱沈伯洋選北市長 名醫提綠2026夢幻名單：這畫面太美

各界都在關注民進黨2026台北市長人選，究竟會派誰出來？聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，其各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，胸腔科名醫蘇一峰，提出民進黨2026地方大選「夢幻名單」，狠酸這畫面太美了。

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

曹興誠今日在臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中國大陸的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

曹興誠認為，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠強調，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安」。

聯電創辦人曹興誠。（資料照／中天新聞）

對此，蘇一峰今日在臉書發文直言，「光復就靠沈伯洋，民進黨一定要推他出來選北市市長！沈伯洋選北市、王義川選桃園，邱議瑩選高雄，這畫面太美了！」

貼文一出，不少網友在底下留言表達看法回應，直呼「太強了，民進黨穩了，可以躺著選了，這種超大咖不選總統太可惜了」、「這畫面太美我不敢看，藍白有意參選的候選人，瑟瑟發抖」、「實在不厚道，但是很好笑」、「還有台南林俊憲」、「萊爾終於要把王牌打出來了，好華麗的陣容」。

胸腔科名醫蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

對於曹興誠的點名，沈伯洋也隨即回應，表示謝謝各界的關心，但他認為「我個人的事小，但台灣的民主事大，中國的最主要的目的，就是想要讓台灣人有所恐懼。而我們要做的事情呢，就是讓這件事情到我為止，我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能夠再恐嚇台灣人」。

