曹興誠拱沈伯洋選北市長 名醫提綠2026夢幻名單：這畫面太美
各界都在關注民進黨2026台北市長人選，究竟會派誰出來？聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，其各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，胸腔科名醫蘇一峰，提出民進黨2026地方大選「夢幻名單」，狠酸這畫面太美了。
曹興誠今日在臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中國大陸的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。
曹興誠認為，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠強調，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安」。
對此，蘇一峰今日在臉書發文直言，「光復就靠沈伯洋，民進黨一定要推他出來選北市市長！沈伯洋選北市、王義川選桃園，邱議瑩選高雄，這畫面太美了！」
貼文一出，不少網友在底下留言表達看法回應，直呼「太強了，民進黨穩了，可以躺著選了，這種超大咖不選總統太可惜了」、「這畫面太美我不敢看，藍白有意參選的候選人，瑟瑟發抖」、「實在不厚道，但是很好笑」、「還有台南林俊憲」、「萊爾終於要把王牌打出來了，好華麗的陣容」。
對於曹興誠的點名，沈伯洋也隨即回應，表示謝謝各界的關心，但他認為「我個人的事小，但台灣的民主事大，中國的最主要的目的，就是想要讓台灣人有所恐懼。而我們要做的事情呢，就是讓這件事情到我為止，我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能夠再恐嚇台灣人」。
陸嗆抓沈伯洋！賴清德呼籲聲援 名醫：第一品牌要靠韓國瑜抗中保台
衛福部急診新政惹議！醫師：改名字就能解決等待問題？
蕭美琴稱「得道者多助」 蘇一峰酸：綠9年斷10邦交國執政很失德
列舉沈伯洋選台北市長「十理由」 粉專酸爆：蔣萬安最怕的男人
2026地方選舉誰將代表民進黨參選台北市長倍受矚目。擁有13萬追蹤者的臉書粉專「政客爽」今（12）日發文列舉「必須支持沈伯洋參選台北市長的十大理由」，包括沈聲稱大陸「可透過你看的A片掌握政治立場」，能強化資安隱私治理成為「資安天眼市長」，且沈還是「紅色供應鏈接班人AKA現代紅孩兒」。中天新聞網 ・ 7 小時前
曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。民視 ・ 20 小時前
賴清德聲援沈伯洋還不夠！ 曹興誠喊話「徵召他選台北市長可輾壓蔣萬安」
民進黨2026台北市長人選備受矚目，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋角逐首都市長。聯電創辦人曹興誠在臉書喊話，「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長。」他表示，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅沈伯洋，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。他也說，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安，只要讓兩人公開辯論，就知道誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。中共能識別沈伯洋的潛力，所以不擇手段的抹黑沈，賴總統豈可不查不明？曹興誠指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。曹興誠強調，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠表示，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。曹興誠說，沈伯洋在學歷、經歷、能力台灣好新聞 ・ 19 小時前
點名沈伯洋選台北市長 楊智伃：是曹興誠還賴清德的意思？
[Newtalk新聞] 明年2026大選前，聯電創辦人曹興誠公開喊話，總統賴清德應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，盛讚沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃今（12日）質疑，「青鳥國師」曹興誠點名沈伯洋，到底是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？ 曹興誠在臉書發文主張，沈伯洋遭到中共通緝和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明。如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈伯洋參選台北市長。 曹興誠更認為，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑、打擊沈伯洋，中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不查不明？ 楊智伃則諷刺，「青鳥國師」曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨：「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子！」一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？但自大罷免以來，曹興誠已創下 726 與 823 兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽。 楊智伃也質疑，當初，曹興誠在大罷免新頭殼 ・ 15 小時前
沈伯洋恐遭陸全球追捕 賴清德點名韓國瑜：期待站出來維護國會尊嚴
針對大陸《央視》發布有關民進黨立法委員沈伯洋政治立場及言論的報導，並揚言採取行動，且引用大陸學者稱可利用國際刑警組織在全球範圍內進行抓捕；總統賴清德今（11日）接受媒體聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並說，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。中時新聞網 ・ 1 天前
真的變人妻了 泰混血女星Mai手戴15克拉鑽戒舉行夢幻婚禮
泰國知名混血女星Mai（Davika Hoorne），曾以電影《淒厲人妻》創造高票房與高知名度。近年以改編自民間故事的電視劇《婉通夫人》創超高收視。今年6月，Mai與長跑7年的演員、編劇男友Ter Chantavit宣布訂婚，而昨天（10日），Mai貼出夢幻婚禮照，並寫下「結了」，兩人9日已在考艾的精品旅館中，舉行了浪漫婚禮。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
支持林岱樺綠營有不同聲音？ 林佳龍：我挺的是制度而非個人
即時中心／顏一軒報導身兼正國會領袖的外交部長林佳龍，日前公開表態力挺涉入助理費案的綠委林岱樺競選高雄市長，不過本（11）月1日林岱樺在大崗山3萬人的造勢晚會中，正國會成員立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷全數缺席，引發各界關注。對此，林佳龍於今（12）日播出的專訪中回應，他並非挺林岱樺個人，而是挺制度，要確保每個人都能自己講話，不管是參選權或司法的部分。民視 ・ 12 小時前
喊韓國瑜聲援沈伯洋！媒體人嗆：有種自己上
[NOWnews今日新聞]中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
曹興誠薦沈伯洋戰北市 粉專「反串」列五大優勢喊「蔣萬安慘了」
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」，認為可以「輾壓」蔣萬安。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。不過，參考該粉專過去發文型態，疑似為反串手法放大解讀，在同溫層掀起「認真」疑問與「我要看到被輾壓」的戲謔留言。 曹興誠臉書發文，呼籲民進黨總統賴清德徵召沈伯洋參戰台北市長，回擊中共跨境通緝。他批評立法院長韓國瑜難跨黨聲援，賴總統僅口頭支持，應以選戰展現民主決心。 「逆風的烏鴉」粉專以「蔣萬安最大的敵人」為題，細數沈伯洋「優勢」：年輕4歲、台大法律勝政大外交、律師外加教授與補習班老師、家族兩岸賺錢經驗、獲美英資金補助。結尾喊「蔣萬安就慘了」，明顯反串諷刺。挺藍網友秒懂，留言「認真？」帶問號表懷疑，「我要看到被輾壓」直指沈伯洋將被蔣萬安輾壓。 反串發文日前也發生在桃園，桃園市國民黨議員詹江村（綽號村長）評論民進黨立委王義川可能披掛上陣，征戰搶奪2026桃園市長寶座；以「張善政危險了」為題發文，稱「原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招」、「國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這新頭殼 ・ 17 小時前
「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊
大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」中時新聞網 ・ 22 小時前
曹興誠薦賴清德北市「沈伯洋戰蔣萬安」 藍議員諷：曹公送箭
聯電創辦人曹興誠建議賴清德總統徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，因為沈在各方面都輾壓現任台北市長蔣萬安。國民黨台北市議員游淑慧今（12日）表示，繼大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了；她並稱，綠委王世堅預言蔣萬安連任率為95%，「或許70%來自市政成績，25%來自綠營送箭。」太報 ・ 18 小時前
請賴找沈伯洋選台北市長？郭正亮：曹興誠實在很壞
聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為能輾壓現任市長蔣萬安，遭藍營酸爆。前立委郭正亮除批評，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，曹興誠實在很壞，也認為，若沈真的參選市長，藍綠比數可能會與2002年台北市長選舉時接近（馬英九：得票數873102、得票率64.11%；李應元：得票數488811、得票率35.89%）。中時新聞網 ・ 15 小時前
輾壓蔣萬安！曹興誠籲應徵召他「他」選北市
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台北市長人選布局受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日向總統賴清德喊話說，應該徵召沈伯洋參選台北市長，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
中共抓捕沈伯洋 黃國昌批：無權抓台灣公民
[NOWnews今日新聞]中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月除了宣布已由重慶公安局立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。民眾黨團總召黃國昌今（12...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
請願沈伯洋選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽
大罷免靈魂人物曹興誠建議賴清德總統提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，消息一出引發各界討論。國民黨前發言人楊智伃發起請願連署，要賴清德務必一定要提名沈伯洋代表民進黨選市長，「青鳥國師曹興誠點名沈伯洋，想完成『三敗國師』的美譽。」中時新聞網 ・ 13 小時前
曹興誠喊徵召沈伯洋選台北市長 楊智伃自製請願表：盼賴清德順應民意
2026台北市長人選，民進黨究竟要推派誰出來，各界都十分關注。聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，其各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃自製1份「請願表」，附和曹興誠的主張，呼籲總統兼民進黨主席賴清德，提名沈伯洋出戰台北市長。中天新聞網 ・ 10 小時前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋2026對決蔣萬安？曹興誠力薦綠營徵召 藍議員酸：喜聞曹公又獻策了
聯電榮創辦人曹興誠今（12）日在臉書發文喊話，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選2026年台北市長，沈伯洋在學歷、經歷、能力與人格特質上「全面輾壓蔣萬安」。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書發文直呼，喜聞曹公又獻策了，絕對支持。曹興誠建議賴清德應該徵召沈伯洋參選2026年台北市長，以具體行動聲援遭中共「通緝」與恐嚇的沈伯洋，他直言這招能反打中共，「你中共......風傳媒 ・ 15 小時前
蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O.
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導前聯電董事長曹興誠今（12）日表示，總統賴清德應該徵召不分區綠委沈伯洋參選台北市長。對此，同為熱門人選的綠委吳思瑤回應，曹興誠的點名非常有創意，也是一個相當具有「真知灼見」的選項，如果沈伯洋能有機會與台北市長蔣萬安在同一個平台上讓國人選擇、比評的話，那沈在各方面的亮眼經歷，絕對是「K.O.」蔣萬安。民視 ・ 14 小時前
曹興誠建議沈伯洋選台北市 吳思瑤讚有創意：經歷表現絕對KO蔣萬安
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導面對中共宣稱可藉由國際刑警組織抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德日前喊話韓國瑜率在野委員聲援沈。不過，聯電創辦人曹興...FTNN新聞網 ・ 18 小時前