曹興誠拱沈伯洋選北市長 藍前發言人號召連署：一定要讓「青鳥尊者」出戰

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織「全球通緝」；官媒《央視》更發布「起底台獨沈伯洋」影片，此事在台灣政壇掀起波瀾；聯電創辦人曹興誠今（12）日建請總統賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，表示此舉定能一掃台派憂慮，振奮人心，拉抬民進黨2026、2028年選情。對此，國民黨前發言人楊智伃今在社群台上發布「請願表格」，喊話賴清德讓「最懂老共的男人」披上民進黨戰袍出征北市。

曹興誠今早在臉書表示，對於沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派立委聲援，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓國瑜不予理睬，賴清德對此想必早心知肚明，然而這樣呼籲只會顯得弱，要具體、有力地的聲援，就應該徵召沈伯洋參選台北市長。曹興誠大讚，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面都輾壓現任市長蔣萬安，屆時公開辯論，即可辨別誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

對於曹興誠的「鄭重呼籲」，楊智伃今在社群平台貼出連署書，內容顯示，她在此向民進黨賴清德主席請願，「請賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人、最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋委員披上民進黨戰袍，出戰台北市市長選舉！唯有集智勇於一身的沈委員，才是綠營能絕處逢生的關鍵人物！」

​楊智伃並在貼文中暗酸，這份請願表是來自台北市民最深切的期盼，期盼賴清德能順應民意推出民進黨最強候選人沈伯洋；她還在留言處「貼心」留下空白請願書，呼籲民眾參與連署，「台北需要你！加入請願、讓願望成真！」貼文下方，網友紛紛留言表示，「不是沈伯洋我可是不要的」、「我推薦鄭麗文選台北市長」、「雖然苗博雅也很優秀，但在沈伯洋面前還是輸了」、「支持PUMA出國宣傳台灣價值」、「萬安警報響了」、「估計小贏蔣萬安300萬票」。

