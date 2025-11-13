曹興誠拱沈伯洋選台北！郭正亮：剛好檢驗多少人支持民進黨路線
2026台北市長選戰備受關注，聯電創辦人曹興誠建議總統賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長。前立委郭正亮說，沈伯洋的案子大概明年會判決確定，屆時民進黨可以大造勢，檢驗一下台北市有多少人支持沈伯洋、支持民進黨的路線。
曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠強調，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安」。
郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》表示，如果民進黨要證明自己的路線正確，就派沈伯洋對戰蔣介石的曾孫，如果打贏了，那不是證明台獨路線大勝利？沈伯洋的案子大概明年會判決確定，那個時候不是剛好來大造勢，檢驗一下台北市的選民有多少人支持沈伯洋、支持民進黨的路線？
郭正亮說，賴清德不要忘了，沈伯洋是民進黨不分區立委男子組的第一名，而且就任第一年就可以當外交國防的召委，天縱英明、橫空出世到這個地步，選舉就是考驗，不要都躲在不分區後面。
