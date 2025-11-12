曹興誠推薦沈伯洋出戰台北市長 楊智伃自擬「請願表」全力支持

國民黨前發言人楊智伃下午自擬「請願表」，支持聯電創辦人曹興誠建議民進黨徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長主張。截自楊智伃臉書



記者周志豪／台北報導

聯電創辦人曹興誠今建議民進黨徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃下午自擬「請願表」，附合曹的主張，籲民進黨提名沈出戰明年台北市長選舉。

只不過楊智伃仍質疑，當初曹興誠原本說大罷免是公民運動，大罷免大失敗後又說「民進黨請我推動罷免」；曹這次可能要講清楚，到底曹點名沈伯洋，是曹的意思，還是總統賴清德的意思？

楊智伃表示，青鳥國師曹興誠今再降臨凡間，開示民進黨，點名「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子」，想完成「三敗國師」美譽，一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？

但楊智伃說，從大罷免啟動以來，曹國師號令青鳥、民進黨地方諸侯、民代無不聽命，成為唱跳俱佳全能藝人；如今曹師公再開示，陸戰空戰通通制霸，罷團行軍所到之處，民代無不瑟瑟發抖。

楊智伃表示，自大罷免以來，曹興誠已創下726與823兩場血淋淋大敗，看起來想完成「三敗國師」美譽；這次霸氣再現，一聲「青鳥再起」，想必會讓全台北市的草都不敢長高3公分；失敗不可恥，說謊又裝神弄鬼才可恥。

