曹興誠推薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤稱「絕對KO蔣萬安」：但立院黨團私心需要他

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長，立委吳思瑤表示，沈伯洋各方面KO蔣萬安，但就民進黨團私心立場，需要他留在立法院。（資料照片／李智為攝）

聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文喊話總統暨民進黨主席賴清德應徵召立委沈伯洋參選台北市長，稱讚沈「各方面都碾壓蔣萬安」。對此，同樣屢被點名參選的民進黨立委吳思瑤表示，這建議非常有創意與政治卓見，但須尊重沈的個人意願，就她所知，參選市長不是沈的人生選項，站在民進黨團私心立場，需要沈伯洋留在立法院。

曹興誠今發文說，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由；若賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，藉此反擊中共的蠻橫威脅，同時向世界展示台灣人維護主權和自由的決心，且沈在各方面都輾壓蔣萬安。

吳思瑤上午受訪表示，曹興誠的政治卓見非常有創意，具有很多不同層次的意涵，為民進黨推薦適合適任的優秀人才，也可藉由首都市長選舉向世界發聲，台灣反制中共蠻橫的跨境鎮壓行為。

不過，吳思瑤說，當然要看沈伯洋個人有無意願，就她所知，參選市長似乎不是沈目前人生選項；其次，站在黨團私心立場，需要沈伯洋留在立法院，針對國安法案等進行法治強化。

吳思瑤也認為，若沈伯洋跟蔣萬安有機會在一個平台讓國人評比，當然沈伯洋各方面亮眼的經歷與表現，絕對是KO蔣萬安，「坦白也是非常讓人期待的一個PK的狀況」。不管把沈伯洋放在任何一個場域，他絕對是非常有競爭力，絕對是能夠獲得非常多國人認可的一個好選項。



