曹興誠提告敗訴再議又遭駁回 謝寒冰狠酸：曹董有抖M嗜好？

聯電創辦人曹興誠控告媒體人謝寒冰散布合成不雅照片、洩漏個資案，台北地檢署經鑑定後，依罪嫌不足將謝寒冰不起訴處分。曹興誠不滿向高檢署聲請再議，但高檢署審查後駁回再議，謝寒冰獲不起訴確定。對此，謝寒冰今（3）日發文狠酸，「曹董被打臉一次不夠，還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好？」

聯電創辦人曹興誠。（圖／曹興誠臉書）

去年綠營發動大罷免，曹興誠擔任立委徐巧芯罷免案領銜人，不過此期間，謝寒冰爆料曹過往疑有大陸籍小三，並曝光兩人多張親密合照。曹興誠認為謝寒冰公布的照片是合成的，向北檢控告謝寒冰洩漏個資、散播不實性影像，涉嫌違反《選罷法》、《個資法》及妨害性隱私及不實性影像罪。

檢察官調查後認為，謝寒冰所公布相關影像，經送內政部刑事警察局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，難認相關影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

謝寒冰爆料曹興誠小三鹹濕照獲不起訴處分。（圖／謝寒冰直播）

檢察官認為，曹興誠為立委徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動為憲法所保障之重大權利，亦為民主政治之基石，發起罷免理由及目的，自屬可受公評之事項，並與公共利益緊密相關。謝寒冰提出相關影像質疑曹興誠與大陸女子過從甚密，曹興誠擔任罷免案領銜人動機可議，尚屬合理評論之範疇，合於《個資法》規範，因此依罪嫌不足，不起訴謝寒冰。

曹興誠不服聲請再議，台灣高檢署審查後認定北檢偵查已完備，支持北檢見解，認定照片並非遭深偽，曹興誠聲請再議無理由，駁回再議，謝寒冰獲不起訴處分確定。

謝寒冰今天發文指出，「那些當初說照片一定是假的，說我肯定敗訴，會哭著去求他的人咧？曹董被打臉一次不夠，還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好」？

