曹興誠案不起訴...矢板明夫直指是「中共典型鬥爭手法」：「道德污名化」成最廉價、有效工具

聯電創辦人曹興誠今年五月遭親藍名嘴謝寒冰爆出親密不雅照，北檢偵結不起訴。印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫昨日表示，這是中共最典型鬥爭手法，「當政治打壓已無法使對手的聲望下降，『道德污名化』便成為最廉價、有效的工具」，如今司法判斷結果，恐會進一步助長對岸氣焰。

矢板明夫昨日在臉書發文表示，北檢對曹興誠一案作出不起訴的判斷，令人深感震驚與遺憾。透過惡意醜化、刻意洩漏隱私來抹黑對手，以達成政治目的，正是中共最典型、也最熟練的鬥爭手法。

廣告 廣告

矢板明夫指出，北京清華大學法學教授許章潤的遭遇，就是一個最典型的例子。2018 年中國人大修憲、取消國家主席任期制後，他在網路上發表長文《我們當下的恐懼與期待》，直指修憲是政治倒退，警告個人崇拜復辟、權力將失去制衡。此後他持續發聲，最終在 2020 年 7 月在北京遭警方帶走，官方對外宣稱說他「涉嫌嫖娼」。

矢板明夫並說，許章潤本人早已預料到這種結局，甚至曾向友人坦言，當局一定會以「嫖娼」這種抹黑手段對付他，因此他多年來處處潔身自律，卻仍無法逃脫被莫須有定罪的命運。因為在極權體制下，事實從來不是重點，需要的只是污名。

「在中國，當政治打壓已無法使對手的聲望下降，『道德污名化』便成為最廉價、有效的工具」，矢板明夫說明，它可以迅速轉移焦點、摧毀人格，讓受害者從「受迫害者」被扭曲成「道德有瑕疵的人」，進而削弱社會對他的認同與支持。這套手法，長期被反覆運用在民運人士身上，也被複製到香港，對學生領袖與公民運動造成毀滅性打擊。

「這一次，同樣的手法延伸到台灣，顯然不是偶發事件，很可能是北京當局針對大罷免行動所施展的認知作戰與政治干預的一環」，矢板明夫認為，令人憂心的是，今天的司法判斷，客觀上等同於為這類的抹黑手法開了方便之門，不僅無法形成有效嚇阻，反而可能被解讀為「這種卑鄙手段成本極低、風險可控」。

矢板明夫最後說，這樣的結果，恐怕會進一步助長對岸勢力以及台灣內部親共賣台者的氣焰，讓抹黑、恐嚇與滲透更加肆無忌憚。這是對台灣民主防線的一次嚴重警訊。

（圖片來源：矢板明夫、曹興誠、謝寒冰臉書）

更多放言報導

藍暫緩「助理費除罪化」...矢板明夫指民進黨應提更成熟方案「區分重大貪污和道德瑕疵」：關乎台灣法治品質非政治攻防

不畏中國壓力、高市早苗一句「全投資在我身上就對了」再引掌聲！矢板明夫：近年最能「讓世界看到日本」首相