曹興誠籲徵召沈伯洋出戰北市 游淑慧酸：難怪王世堅預言蔣萬安95％機率連任

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 距 2026 年地方選舉還有一年多時間，不過各黨已為明年的選戰做準備。其中，民進黨在首都市長選戰中，要派誰出來應戰現任市長蔣萬安備受關注，而聯電創辦人曹興誠今（12）日建議，身兼民進黨主席的總統賴清德應徵召立委沈伯洋參選台北市長，更稱讚他各方面都輾壓現任的蔣萬安。對此，國民黨台北市議員游淑慧酸，越來越懷疑曹是愛民進黨？還是害民進黨？難怪王世堅預言「蔣萬安連任率95%」。

曹興誠表示，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

廣告 廣告

對此，游淑慧開酸，「繼大罷免大失算後，曹公又獻策了，有人曾說，曹公其實是無間道，現在她也越來越懷疑，曹到底是愛民進黨？還是害民進黨？」

她說，雖然這是個「熊主意」，但她還挺喜歡的，現在民進黨要選台灣主站派的「紅孩兒」，還是壯闊台灣的「特戰男」？這一局要選誰？難怪王世堅會預言，蔣萬安連任率有 95%。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國稱IPAC是民進黨的工具 外交部駁：粗鄙不實言論

韓國瑜反嗆賴清德廢台獨黨綱 綠黨團轟：搶對中共發聲權出賣台灣