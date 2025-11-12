曹興誠籲徵召沈伯洋選北市 醫提「綠夢幻名單」酸：畫面太美

2026大選戰聲起，民進黨台北市長人選引發討論，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰直呼，民進黨一定要推沈出來選台北市長，沈選台北市，民進黨立委王義川和邱議瑩分別選桃園市與高雄市，「這畫面太美了」。

曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈的後盾，同時向世界展示台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

針對曹興誠建議賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，蘇一峰今天在臉書發文直言，光復台北就靠沈，民進黨一定要推沈出來選台北市長，他並諷刺，沈選台北市、王義川選桃園市，邱議瑩選高雄市，「這畫面太美了」。許多網友也在蘇一峰的貼文留言表示，「以沈的才華應該當賴的副手才對」、「太強了，民進黨穩了，可以躺著選了」、「這畫面太美我不敢看」、「真是威的畫面，好期待」、「青鳥男神！穩了」。

另外，前立委郭正亮除批評，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，曹興誠實在很壞，也認為，若沈真的參選市長，藍綠比數可能會與2002年台北市長選舉接近（馬英九：得票數873102、得票率64.11%；李應元：得票數488811、得票率35.89%）。

