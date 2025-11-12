即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。

針對曹興誠建議賴清德徵召他選台北市長，作為具體聲援的行動一事，沈伯洋則回應，謝謝各界的關心，他覺得這件事情個人事小，但台灣的民主事大。

廣告 廣告

沈伯洋分析，中國最主要目的就是想讓台灣人有所恐懼，「我們要做的事情就是，讓這件事情到我為止；我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能再恐嚇台灣人」。





原文出處：快新聞／曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了

更多民視新聞報導

造謠者慘了！竟誣指蕭美琴歐洲演說「斥巨資購買」 卓榮泰說重話

雞立鶴群？南投、桃園不放颱風假 網友反應兩極

曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長

