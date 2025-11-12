曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長
即時中心／潘柏廷報導
民進黨立委沈伯洋，近期除了被重慶公安局指控涉犯「分裂國家罪」要對他立案偵查外，中國官媒《央視》日前更放出一段所謂「起底」沈伯洋的7分半鐘專題報導，宣稱要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德昨（11）日也喊話立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」。對此，聯電創辦人曹興誠今（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。
曹興誠今日在臉書以「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」為題提到，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由；他分析，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。
「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」，曹興誠指出，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請沈伯洋出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。
同時，曹興誠大讚，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。「只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才」。
他也說，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？」。
綜合上述，曹興誠強調，近日賴清德用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028 年民進黨的選情。
最後，曹興誠呼籲，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益，「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷」。
