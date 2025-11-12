曹興誠籲賴清德「徵召他選台北市長」 能反擊中共威脅、振奮台派士氣

聯電榮創辦人曹興誠認為，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選2026年台北市長。（本刊資料照）

聯電榮創辦人曹興誠今（12日）在臉書發文指出，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選2026年台北市長，以具體行動聲援遭中共「通緝」與恐嚇的沈伯洋。他直言：「你中共以全球通緝威脅我的立委，我就請他出來選首都市長！」

賴清德「呼籲韓國瑜」顯得軟弱

曹興誠提到，日前賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，捍衛言論自由與國會尊嚴，但他認為韓國瑜不會理睬，賴清德「事先應該心知肚明」，此舉反而讓人感覺是在「做樣子」，顯得軟弱無力。

讚沈伯洋條件「輾壓蔣萬安」 建議舉辦中英辯論

曹興誠盛讚沈伯洋在學歷、經歷、能力與人格特質上「全面輾壓蔣萬安」，並建議若兩人公開舉辦兩場辯論，一場中文、一場英文，「誰是受中共庇蔭的草包、誰是有國際水準的幹才，立刻見分曉」。

指中共害怕沈伯洋潛力 批賴清德應識才重用

他強調，中共之所以抹黑與打擊沈伯洋，是因為看出其潛力與對蔣萬安的威脅，呼籲賴清德應具備識人之明。他指出，近來台派對賴清德用人存疑，若能徵召沈伯洋參選，不僅可振奮人心，也能強化民進黨2026、2028年選情。

曹興誠：徵召沈伯洋象徵台灣主權與尊嚴

曹興誠最後強調，讓沈伯洋參選台北市長，不僅能反擊中共威脅，更能展現台灣人維護主權與自由的決心，「此舉將兼具政治、社會與國際層面多重正面效益」，呼籲賴總統「鄭重考慮，做出明智決斷」。

