曹興誠薦沈伯洋戰北市 粉專「反串」列五大優勢喊「蔣萬安慘了」

聯電創辦人曹興誠12日發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。另一粉專「門陣講新聞」製成圖卡。 圖：翻攝「臉書」門陣講新聞粉絲專頁

[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」，認為可以「輾壓」蔣萬安。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。不過，參考該粉專過去發文型態，疑似為反串手法放大解讀，在同溫層掀起「認真」疑問與「我要看到被輾壓」的戲謔留言。

曹興誠臉書發文，呼籲民進黨總統賴清德徵召沈伯洋參戰台北市長，回擊中共跨境通緝。他批評立法院長韓國瑜難跨黨聲援，賴總統僅口頭支持，應以選戰展現民主決心。

廣告 廣告

「逆風的烏鴉」粉專以「蔣萬安最大的敵人」為題，細數沈伯洋「優勢」：年輕4歲、台大法律勝政大外交、律師外加教授與補習班老師、家族兩岸賺錢經驗、獲美英資金補助。結尾喊「蔣萬安就慘了」，明顯反串諷刺。挺藍網友秒懂，留言「認真？」帶問號表懷疑，「我要看到被輾壓」直指沈伯洋將被蔣萬安輾壓。

反串發文日前也發生在桃園，桃園市國民黨議員詹江村（綽號村長）評論民進黨立委王義川可能披掛上陣，征戰搶奪2026桃園市長寶座；以「張善政危險了」為題發文，稱「原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招」、「國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這種王牌」、「沒想到怕什麼來什麼」，連喊2聲「這下完了」。最後諷刺提醒「藍營要注意，造勢大會人數被中華電信掌控」、「更要小心王義川起乩之後的神兵神將」。網友則以「沒看過比賽還沒開始就棄權的」、「好緊張好害怕，好好笑喔」諷刺可能的提名建議。

沈伯洋、王義川都是民進黨內知名政治人物，但各自有所爭議，是不是真的會代表民進黨搶攻北市、桃園？還有待觀察。民進黨內目前有意征戰北市長大位的，僅有前市黨部主委吳怡農一人表態；桃園則有府副秘書長何志偉勤跑基層。政治觀察家指出，反串貼文凸顯藍營自信，但也可能為百里候戰局增添變數。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

央視首次公開中國空軍有人「殲-20」／無人「攻擊-11」戰機協同作戰畫面

楊宏基觀點》解讀福建號入列「時差48小時」 不尋常的低調「有貓膩」？