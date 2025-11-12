曹興誠薦賴清德北市「沈伯洋戰蔣萬安」 藍議員諷：曹公送箭

曹興誠籲賴清德找沈伯洋選台北市長，對戰蔣萬安。資料照 李政龍攝



聯電創辦人曹興誠建議賴清德總統徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，因為沈在各方面都輾壓現任台北市長蔣萬安。國民黨台北市議員游淑慧今（12日）表示，繼大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了；她並稱，綠委王世堅預言蔣萬安連任率為95%，「或許70%來自市政成績，25%來自綠營送箭。」

曹興誠在臉書PO文說，賴總統如果真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈伯洋參選台北市長，「你中共以全球通緝來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長」，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

廣告 廣告

對此，游淑慧在臉書發文，曹興誠力薦賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，稱各方面都碾壓蔣萬安。她認為，這是繼大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了。「有人曾說，曹公其實是無間道。現在我也越來越懷疑，曹公到底是愛民進黨？還是害民進黨？雖然曹公總出熊主意，但我挺喜歡的。」

游淑慧說，「是台灣主戰派的紅孩兒？還是壯闊台灣的特戰男？這一局您選誰？」她並引述綠委王世堅預言，蔣萬安連任率為95%，「或許70%來自市政成績，25%來自綠營送箭。」

更多太報報導

中共抓捕沈伯洋是對台灣民眾的集體脅迫？ 國台辦回應了

中國喊通緝沈伯洋 黃國昌批中方無權抓捕、酸綠只會「拜託韓國瑜」

反擊中共蠻橫威脅！曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長