曹興誠裸擁中國小三！影像鑑定「未發現深偽」 名嘴謝寒冰挨告不起訴

聯電創辦人曹興誠今年2月間擔任國民黨立委徐巧芯的罷免領銜人，不久後被名嘴謝寒冰爆料曹興誠曾外遇中國籍小三，並曝光2人多張親密照，曹事後控告謝寒冰涉嫌違反《選舉罷免法》、《個資法》、不實性影像等罪。台北地檢署今天（29日）偵結，認為相關影像除1張無法辨別真偽外，其餘未發現有深偽痕跡，予以不起訴處分。

謝寒冰爆料指出，2015 年曹興誠在還沒有離婚時，與一名小近40歲中國女性單忠華（別名：單中華）發生婚外情，對方是從事古董買賣事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長。單忠華與曹興誠二人曾公開在香港、大陸等地出沒，當時曹興誠還疑似購買價值約857萬元的5.6克拉鑽戒送給女方，甚至還提到曹興誠手上刺的「忠」字，跟女方中指刺的「誠」字呼應。

名嘴謝寒冰爆料曹興誠在中國曾有小三，並公布雙人牽手，各自刺有「忠」、「誠」兩字的照片。（圖／翻攝謝寒冰YouTube頻道）

曹興誠當時發聲明，AI 如此發達的時代，什麼圖片都可以造假，另強調，針對有人散播的親密不雅照片，都是合成的，目的是為了妨礙罷免，更違犯了選罷法，將對散播者提告，並求償1億元。

曹興誠事後又稱「拿我以前交的中國女朋友，這什麼事呢？蠢！」、「這人家的感情干你什麼事？一開始說我有小三，人品不好，現在又說我交了大陸女朋友是通敵賣台，真扯。」

台北地檢署偵辦後，將謝寒冰公布的畫面送由刑事局、調查局鑑定，結果除1張「無法判斷」外，其餘畫面未發現有以電腦合成或其他科技方法製作偽造影像，難認定謝寒冰有散布謠言情事。此外，當時曹興誠是立委徐巧芯罷免案領銜人，其政治活動與公共利益緊密相關，謝寒冰質疑曹興誠與中國女子過從甚密，屬合理評論範疇，合於《個資法》規範，予以不起訴處分。



