曹興誠親密影像「未發現深偽」 ！名嘴謝寒冰挨告獲不起訴 北檢：屬可受公評事項

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／台北報導

媒體人謝寒冰今年2月大罷免連署期間爆料，指罷免徐巧芯的領銜人、聯電創辦人曹興誠在2015年間在中國與一名女子過從甚密，並在網路直播中公開多張親密合照，引發外界高度關注。曹興誠隨後否認相關指控，並對謝寒冰提告，指控其違反《個人資料保護法》、《公職人員選舉罷免法》及《刑法》散布不實性影像等罪，並求償新台幣1億元。不過，台北地檢署今（29）日偵結，認定僅1張照片無法判定是否深偽，其餘均無深偽合成的跡象，且謝寒冰的評論內容屬合理評論範疇，依法予以不起訴處分。

媒體人謝寒冰（右）2月爆料曹興誠（左）在中國與一名女子過從甚密，並在網路直播中公開多張親密合照。（圖／當事人臉書粉專）

北檢指出，針對謝寒冰公開的相關影像，已送請警政署刑事警察局與法務部調查局進行鑑定。鑑定結果顯示，除其中1張影像「無法判斷」是否為深度偽造外，其餘影像均未發現深偽跡象，難以認定是他人透過電腦合成或其他科技方式製作，也無法認定謝寒冰有散布謠言或深度偽造影像的行為。

檢方認定，曹興誠當時身分為立委徐巧芯罷免案的領銜人，而罷免屬於《憲法》所保障的重要政治權利，也是民主政治運作的基石，相關行動及其動機，自然屬於可受公評事項，且與公共利益密切相關，整體仍屬於合理評論的範圍，未逾越言論自由界線，也符合《個人資料保護法》的相關規範，因此對謝寒冰作出不起訴處分。



