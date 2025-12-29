曹興誠親密照 北檢「未發現深偽」！謝寒冰獲不起訴喊：證實是真的

聯電創辦人曹興誠。（資料照／黃世麒攝）

媒體人謝寒冰今年曾爆料聯電創辦人曹興誠與大陸女子親密照片，被控涉散布不實影像、個資法等。台北地檢署將照片送刑事局及調查局鑑定，檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，加上曹當時擔任罷免案領銜人，謝提出照片質疑曹動機，為可受公評事項，今（29日）將謝不起訴處分。對此，謝在中午時表示，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！」

綠營先前發動大罷免時，曹興誠擔任立委徐巧芯罷免案領銜人，但遭謝寒冰爆料疑過往有大陸籍小三，更曝光兩人多張親密合照；曹則是對此提告。綜合今日最新報導，檢察官認為，相關影像經送刑事局及調查局，除1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，故難認相關影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認謝有何散布謠言及深度偽造影像之情事。

檢方指出，曹興誠為罷免案領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障之重大權利，亦為民主政治之基石，則發起罷免理由及目的，自屬可受公評之事項，並與公共利益緊密相關，故謝提出相關影像質疑曹與大陸女子過從甚密，且曹擔任罷免案領銜人，動機可議等情，尚屬合理評論之範疇，合於個人資料保護法之規範，因此謝罪嫌不足，今將謝不起訴。

對於不起訴，謝寒冰今中午在臉書發文說，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！現在該去查曹興誠這個中共同床人有沒有出賣台灣了吧？檢方證實我的照片是真的了！還不查曹興誠是不是中共同路人嗎？」

