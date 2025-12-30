曹興誠認了大陸小三！ 反嗆謝寒冰：有無婚外情干你何事？

媒體人謝寒冰今年2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照片，曹興誠隨即提告，台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒有深偽為由，處分謝寒冰不起訴。對此，曹興誠回應先是質疑刑事局辨識照片能力，之後又承認確實與照片中的陸籍女子有過一段情，不過他強調，當時2015年他還是新加坡公民，既非台灣國民也非公務人員，有無婚外情干謝寒冰何事。

曹興誠認了陸籍小三。（圖／曹興誠臉書）

曹興誠指出，謝寒冰公布的照片有些真實、有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。他特別提到，其中一張顯示本人赤身露體吸菸的照片明顯偽造，因為自己長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，不可能如照片中吸著煙。曹興誠質疑，如此明顯的偽造刑事局無法辨識，是否應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車。

曹興誠說明，照片中的中國女子確實認識，時間約在2015年。該女子當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以她為了生意刻意在香港接近，兩人交往一陣子後因理念不合而分手。曹興誠強調，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免。

謝寒冰年初爆料曹興誠與小三親密照。（圖／擷取自謝寒冰直播）

曹興誠直言，其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。他再次強調，2015年自己還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民也非台灣公務人員，謝寒冰指責他有婚外情，究竟干謝寒冰何事。曹興誠指出，新加坡是文明社會，尊重性自主權，婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任，反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興誠認為，這個事件中最惡劣的是徐巧芯。他提到，徐巧芯看到新聞後第一時間跳出來說他是「下半身通匪」，一句話把所有中國大陸婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭。曹興誠批評，若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯，這樣的潑婦罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。

