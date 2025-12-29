曹興誠遭爆與中國女子親密照 北檢「難認有深偽」 謝寒冰獲不起訴

台北市 / 林彥廷 綜合報導

媒體人謝寒冰先前爆料聯電創辦人曹興誠，疑於2015年在中國外遇，並曬出曹興誠與小三露骨合照，引起熱議。曹興誠表示會對散播者提告求償。對此，台北地檢署今（29）日表示，謝寒冰公布的照片除1張「無法判斷」，餘未發現深偽，而謝寒冰評論尚屬合理評論範疇，予不起訴處分。

謝寒冰今年2月在網路直播中爆料，曹興誠疑於2015年在中國外遇，並曬出曹興誠與小三露骨合照，而曹興誠則發出聲明表示，對謝寒冰提告違反個人資料保護法、公職人員選舉罷免法、刑法散布不實性影像等罪，並請求賠償新台幣一億元。

北檢表示，將謝寒冰公布的影像送警政署刑事警察局、法務部調查局檢測，結果除了1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，難以認定影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，也難認定謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

北檢提到，曹興誠當時是徐巧芯罷免案的領銜人，而罷免等政治活動，是憲法所保障的重大權利，也是民主政治的基石，發起罷免的理由及目的，自屬可受公評的事項，並與公共利益緊密相關。

北檢認為，謝寒冰質疑曹興誠與中國大陸女子過從甚密，且擔任罷免案領銜人動機可議等，尚屬合理評論的範疇，合於個人資料保護法的規範，因此將謝寒冰不起訴處分。

