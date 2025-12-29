曹興誠露骨照北檢認「鑑定幾無深偽」 謝寒冰獲不起訴

媒體人謝寒冰今年2月公布聯電創辦人曹興誠一系列露骨照，曹一開始聲稱是合成照，之後改口這些隱私照是中共非法取得，意圖阻礙大罷免，控告謝寒冰涉嫌違反選罷法、個資法、不實性影像等罪。北檢29號以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，對謝寒冰予以不起訴處分。

謝寒冰曝照片質疑曹興誠行為 檢：合理評論範疇

曹興誠擁中國籍小三露骨照一度掀起軒然大波，他當時第一時間回應「什麼圖片都可以造假」，後來強調照片是合成的，並且要提告謝寒冰偽造影音賠償1億元，但隔天又改口說是私人照片外流。

北檢今偵結，照片的鑑定結果也出爐，結果是「幾乎沒有深偽」。據了解，檢察官特別將影像送交刑事局和調查局鑑定，除了1張無法判斷外，其他都沒有發現深偽，也就是無法認定有人以電腦合成，或其他科技方法製作偽造影像，難以認定謝寒冰散布謠言。

檢察官認定，再加上曹興誠當時是立委徐巧芯罷免案領銜人，從事政治活動與公共利益緊密相關，謝寒冰使用相關影像質疑曹興誠與中國女子過從甚密，屬合理評論範疇，合於個資法規範，因此予以不起訴處分。

控曹與中國女「不正常關係」 謝寒冰：檢調要查？

面對獲不起訴處分，謝寒冰則說，現在已經證明照片都是真的，也證明了曹興誠確實跟中國那邊的女性有不正常的關係，拜託檢調是不是要去查一下，曹興誠是不是接受習近平的命令，回到台灣來興風作浪。

媒體人謝寒冰。圖／台視新聞

台北／李亭熙、楊文豪、林昭賢 責任編輯／洪季謙

