曹興誠點名沈伯洋選台北市長…國民黨秒公布民調！顏若芳酸：可見多害怕

記者陳思妤／台北報導

顏若芳受訪回應台北市長選戰（圖／翻攝畫面）

聯電創辦人曹興誠12日力薦民進黨沈伯洋參選台北市長，國民黨14日立即公布沈伯洋的民調滿意度調查。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（17）日大酸，之前也有非常多人的名字出現在討論中，但唯獨沈伯洋，國民黨還幫忙做民調，然後開始造謠抹黑，看起來國民黨真的很害怕沈伯洋參選。

針對沈伯洋被點名後，國民黨的反應，顏若芳今天受訪時大酸，可見國民黨有多害怕曹興誠建議的人選，曹興誠的影響力一樣是非常深遠，所以國民黨會害怕。她指出，民進黨還沒有公布人選，之前也有非常多人的名字出現在討論中，但真的是唯獨沈伯洋，不知道為什麼國民黨還幫他做民調，開始惡意抹黑造謠，還說沈伯洋在台北大學教書是用自己的講義，莫名其妙造謠抹黑。

顏若芳大酸，看起來國民黨對於沈伯洋如果要參選台北市長是擔心害怕的，所以名字出來的時候，先抹黑造謠一波，讓沈伯洋受傷，這樣可能對台北市長蔣萬安來講，壓力可能不會那麼大。

顏若芳指出，台北市一直以來都是中共解放軍假想要攻擊的城市，城市首長要捍衛國家主權，被吃豆腐一定要有回擊。她批評，目前為止蔣萬安每次被中國穿小鞋或吃豆腐，不要講反擊了，連抗議都不敢有一聲，這是一個非常軟弱的表現。

顏若芳說，沈伯洋對於國家安全、國防，尤其是對國家主權捍衛是非常有力道的，而且是站在中華民國台灣人民的立場，光是對國家主權核心理念價值的部份，很多人都比蔣萬安更適合當台北市長。她大酸，國民黨看起來真的很害怕沈伯洋參選台北市，所以名單還沒確定就不斷抹黑造謠，要讓沈伯洋受傷。

