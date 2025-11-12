曹興誠點名沈伯洋選台北市長！楊智伃酸：青鳥國師要完成三敗美譽

聯電創辦人曹興誠今日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃開酸，青鳥國師曹興誠再度下凡，開示民進黨要讓真命天子沈伯洋參選，看起來想完成「三敗國師」的美譽。

楊智伃開酸，青鳥國師曹興誠再度下凡，開示民進黨要讓真命天子沈伯洋參選，看起來想完成「三敗國師」的美譽。（圖取自楊智伃臉書）

楊智伃今天（12日）在臉書發文表示，青鳥國師曹興誠點名沈伯洋，想完成「三敗國師」的美譽。青鳥國師曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨：「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子！」一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？

曹興誠呼籲賴清德要徵召沈伯洋選台北市長。（圖/資料照）

楊智伃開酸，畢竟自從大罷免啟動以來，曹國師號令青鳥、民進黨地方諸侯、民代無不聽命，成為唱跳俱佳的全能藝人。如今曹師公再開示，陸戰空戰通通制霸，罷團行軍所到之處，民代無不瑟瑟發抖！

自大罷免以來，楊智伃指出，曹興誠已經創下726與823兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽。這次霸氣再現，一聲「青鳥再起」，想必會讓全台北市的草都不敢長高三公分。

楊智伃最後強調，只不過當初，曹興誠在大罷免之前說大罷免是公民運動，大罷免大失敗後，又說「民進黨請我推動罷免」。曹興誠這次可能要講清楚，到底曹興誠點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？失敗不可恥，說謊又裝神弄鬼才可恥。

