曹興誠「憑啥說沈伯洋選不過蔣萬安」 青鳥批「台北人沒智慧」

聯電創辦人曹興誠日前建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，引發討論。曹興誠今日又再度強調沈伯洋不是「媽寶」，那些怕沈被糟蹋的粉絲們，把沈看得太柔弱了。而許多力挺沈伯洋青鳥們則表示「不是對沈信心不足，是對台北市民信心不足」、「台北人沒智慧」。

曹興誠日前建議賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長，引發討論。（圖/資料照）

曹興誠今天（16日）再度發文表示，自己上禮拜自己在臉書上建議，賴清德應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言。從留言內容可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的粉絲，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。

曹興誠指出，反對者主要的論點是，沈在台北一定選不過蔣萬安，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義。憑什麼說沈就一定選不過台北市長蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱，是「折損」？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。

網友留言。（圖取自曹興誠臉書）

曹興誠強調，另外沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。

網友留言。（圖取自曹興誠臉書）

此文一出，引發網友討論，許多網友在其po文下方留言表示「我不是對沈信心不足，我是對台北市民信心不足」、「抱歉，曹董，我認為台北人不值得」、「沈伯洋確實是人才。智仁勇完全展現在他身上，令人激賞」、「對台灣那麼有心的年輕人應該支持他的志向！真的要的話，他應該適時表態一下」、「可是我不相信台北市民耶」、「我也很贊成，只要選上台北市長，北高2市就是民進黨的肩膀，沈伯洋就是10年後的總統人選」。

另有網友表示「我對Puma有信心，但我對台北市選民的智慧沒信心」、「對台北市民無信心+1」、「以首都相對國安的重要性，不論反斬首、民防、後備動員，都是重中之重，真的不能放棄」、「沈伯洋學識淵博、有正義感⋯肯定是一張好牌」、「曹董講的沒錯，沈伯洋出來選台北市長真的就是投民主自由一票反抗極權。而且對沈伯洋而言也是一個很好的一次洗禮。台派應該重新整隊全力支持」、「一直非常尊敬曹董，沈伯洋也是我非常支持的人，但是台北人沒有智慧」。

