曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技

曹蘭在影集《整形過後》和劉瑞琪上演「晚年百合戀」，劇中面對罹癌伴侶「永馨」劉瑞琪堅持進行性別重置手術，選擇默默守護與陪伴，曹蘭深情表示：「如果這真的是她這輩子一定要完成的事情，我沒辦法說服她放棄，我只能不斷地祈禱，只能相信一切都會順利。」

曹蘭將自己所有的恐懼與不安，全部吞進肚子，並且給飾演劉瑞琪女兒的安心亞擁抱鼓勵，「妳今天給媽媽的支持，很了不起。」長達3分半的真情告白，逼哭不少觀眾，這段女女戀也被封為「今年最溫柔也最殘酷的愛情」。

曹蘭的精湛演出，讓導演林立書驚為天人，他大讚完全超出期待，下一部作品還想再合作，曹蘭謙虛回應，自己並沒有刻意去「演」或設計角色，「只是把自己當成是這個人。」她也說，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，自己也會尊重對方的決定，「沒有人有權利去改變別人的人生。」