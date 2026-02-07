曹蘭舅舅返台3天猝逝 遺孀悲痛：突臉色發黑、胸口不適

資深製作人劉淞山逝世，陳凱倫（右圖左）安慰難過的劉妻。（翻攝陳凱倫臉書）

曹蘭的舅舅、知名電視製作人劉淞山（三哥）日前剛從大陸返台，但不到24小時卻因心臟動脈突然剝離，不幸過世，享壽72歲；告別式將於2月21日上午9點半於桃園殯儀館舉行公祭。曹蘭和媽媽劉海燕今（7日）現身桃園的芸祥會館的靈堂幫忙，陳凱倫也出席致哀，

曹蘭不願多談關於舅舅病逝的內容，僅低調叮嚀，「最近天氣寒冷，家裡有長輩及心臟有疾病的人，要多多注意」，相當低調。

劉淞山老婆難過表示，三哥2月4日回台，當天2人有聊不完的天，也一起做飯，沒想到傍晚突然臉色發黑、胸口不適，家人緊急將三哥送醫仍離世，「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，我跟他說『病得很嚴重，可能不開刀了，希望你不要怪我』，他只是點了點頭，他很清楚，也很平靜，最後接受不開刀，順其自然地走。」

