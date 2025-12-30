曹蘭「告白同性伴侶」藏洋蔥 支持性別重置手術原因曝光！獨自吞下恐懼不安

《整形過後》曹蘭（左）3分半催淚告白劉瑞琪引淚崩。六魚文創提供

曹蘭在《整形過後》中與劉瑞琪上演晚年百合戀，一場與愛人女兒「蘇菲（安心亞飾）」長達3分半的真情告白，惹觀眾噴淚，曹蘭的演出也讓導演林立書直呼「驚為天人」。

曹蘭飾演的「淑華」，面對愛人「永馨（劉瑞琪飾）」罹癌卻仍堅持進行性別重置手術，坦言自己最害怕的不是改變，而是怕這一眼，是最後一面。她將所有恐懼與不安吞進肚子，只選擇默默守護與陪伴。

劇中曹蘭對安心亞說：「如果這真的是她這輩子一定要完成的事情，我沒辦法說服她放棄，我只能不斷地祈禱，只能相信一切都會順利。」並讚許：「你今天給她的支持，很了不起！」兩人上演揪心擁抱。

導演大讚曹蘭表現超出期待！喊話再度合作

林立書則分享，過去對曹蘭的印象多半停留在反應敏捷、臨場感極強的主持人，正因為她與劉瑞琪在氣質與形象上的反差，才萌生讓兩人配對演出的想法，沒想到化學反應超乎預期，默契好到令人驚喜。林立書大讚：「她完全超出你的期待，也超出你的想像，是那種會讓你下一部作品還想再合作的演員。」

曹蘭則謙虛表示自己並沒有刻意去「演」或設計角色，「我只是把自己當成是淑華這個人。」談到角色與自身的共通點，她坦言，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定，「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生。」



