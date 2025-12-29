曹蘭「女女戀」溫柔守護劉瑞琪！ 3分半催淚告白惹哭網 動容演技超乎預期

四季線上／陳軒泓 報導

曹蘭在《整形過後》與劉瑞琪飾演一對伴侶，這條晚年百合戀，被不少觀眾封為「今年最溫柔也最殘酷的愛情」。劇中劉瑞琪堅持進行性別重置手術，女兒安心亞因此感到害怕，曹蘭則將所有恐懼與不安吞進肚子，選擇默默守護與陪伴，其中與安心亞長達3分半的真情告白，兩人揪心擁抱畫面更是讓網友看到爆哭，直呼：「哭到大便沒衛生紙」。

《整形過後》曹蘭默默守護劉瑞琪（圖／六魚文創提供）

曹蘭的演出也被導演林立書形容「驚為天人」，他透露，過去對曹蘭的印象多半停留在反應敏捷、臨場感極強的主持人，正因為她與劉瑞琪在氣質與形象上的反差，才萌生讓兩人配對演出的想法，沒想到化學反應超乎預期，默契好到令人驚喜，林立書大讚：「她完全超出你的期待，也超出你的想像，是那種會讓你下一部作品還想再合作的演員。」

曹蘭催淚告白劉瑞琪，劇情引淚崩（圖／六魚文創提供）

曹蘭則謙虛表示自己並沒有刻意去「演」或設計角色，「我只是把自己當成是淑華（角色名）這個人。」談到角色與自身的共通點，她坦言，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定，「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生。」

曹蘭的演出讓導演直呼驚為天人（圖／六魚文創提供）

