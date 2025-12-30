曹西平三哥悲痛發聲！曝「情分與關心始終都在」 急返台處理後事

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

資深藝人曹西平昨（29）日在家中驟然離世，享壽66歲。由於曹西平生前和兄弟為有往來，傳出其二哥接獲死訊時拒絕出面處理後事，後經三哥曹南平前妻龍千玉出手協調，曹南平授權乾兒子Jeremy全權處理曹西平後事。曹南平稍早發出聲明，表示「兄弟一場，情分與關心始終都在。」一切會依照曹西平意願，讓他有尊嚴地走完最後一程。

資深藝人曹西平昨（29）日在家中驟逝，三哥曹南平稍早發出聲明，表示「兄弟一場，情分與關心始終都在。」（圖／取自臉書／曹西平的粉絲愛團）

談及弟弟曹西平的離世，曹南平表示：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。」他指出，得知弟弟死訊，家人深感悲痛，事發時人在國外，目前已在返台途中，並會與相關友人一同處理後事。

廣告 廣告

曹南平說，曹西平並非無人照料，一切將依他本人的意願，「讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」最後他也懇請外界給予家屬清靜空間，「本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。」

【曹南平聲明全文】

得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。

懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。

本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。

胞兄 曹南平

更多FTNN新聞網報導

曹西平遺體完成初步相驗！乾兒子全權負責「後事安排曝光」 三哥確定返台出席告別式

月租16萬！曹西平砸重金挺乾兒子開飾品店 2間店都在「精華地段」

曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」

