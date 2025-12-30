曹西平三哥發聲了！ 「盡速返台」讓弟弟有尊嚴走完最後一程

曹西平生前與前任三嫂龍千玉感情好。翻攝龍千玉臉書



資深藝人曹西平驚傳離世，消息傳出震驚演藝圈。昨天（12／29）第一時間被乾兒子Jeremy發現陳屍新北市三重家中，享壽66歲，本來一度無法由Jeremy協助，幾番折騰，曹西平三哥曹南平同意並正式委任Jeremy，後續喪禮事務。另外，曹南平今天（12／30）也發出聲明，表示將盡速返台處理弟弟後事。

曹南平聲明指出，「得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」

曹南平指出，「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」

曹南平最後強調，「懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。」最後署名「胞兄曹南平」。

曹西平三哥曹南平曾與台語女歌手龍千玉有過一段婚姻，雖然離婚，但龍千玉仍與小叔曹西平交情很好，兩人互相扶持，也常常照料彼此生活。這一次曹西平猝逝，龍千玉也第一時間就與前夫曹南平聯繫，協助處理後事。

