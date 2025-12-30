曹西平三哥開口了！186字訴「情分與關心始終都在」

66歲資深藝人曹西平驟然離世，消息傳出震驚演藝圈。據悉，起初家屬未立即出面處理，後經龍千玉協助聯繫前夫曹南平，才促成後事安排。曹西平官方粉絲專頁隨後發布「辭世暨後事安排說明」公告，曹南平也發了186字的聲明，表示跟弟弟的兄弟情「一直都在」。

曹西平過世享年66歲。 （圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」）

治喪小組表示，根據公告內容，經親屬代表、曹西平三哥曹南平同意並正式委任,後續喪禮事務將全權交由與四哥情同父子的乾兒子謝兒彌(小俊)負責統籌與對外聯繫，目前靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中,治喪小組表示待地點、開放致意時間及儀式流程確認後,將統一對外公告,懇請各界耐心等候。

曹西平三哥曹南平也發了186字的聲明，全文如下：

得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。

懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。

本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。

胞兄 曹南平

曹西平的乾兒子Jeremy。 （圖／中天新聞）

