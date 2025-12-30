曹西平三哥首發聲「弟弟並非無人照料」！急返台送最後一程

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享年66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，各界紛紛表達哀悼與不捨。對此，曹西平的三哥曹南平稍早發表聲明，表示家屬在得知消息後哀痛萬分。他也說明，事發當下自己身在海外，正加緊行程返台，並已與相關友人取得聯繫，後續將共同協助處理相關後事。





曹西平三哥曹南平稍早發布聲明表示，家屬在獲悉弟弟離世消息後，內心悲慟不已。他說，事發當時自己正在海外，目前已緊急安排返台行程，並已與相關友人取得共識，後續將共同協助處理相關後事。曹南平也強調，兄弟之情與彼此關懷始終存在，盼外界能理解家屬此刻的心情，勿過度臆測或渲染。他指出，「弟弟並非無人照料」，相關事宜將全數依照弟弟生前意願及既定程序辦理，讓他能平靜、有尊嚴地走完人生最後一段路。最後，曹南平懇請社會大眾與媒體給予家屬必要的空間與安寧，並感謝各界的關心與體諒；也表示，聲明發布後，家屬將不再對外回應相關事宜。

