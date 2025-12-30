曹西平三重住家離世享壽66歲 警初判因病死亡

曹西平猝逝家中，警方已排除他殺，初判是因病死亡。（翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平驚傳在家中猝逝，享壽66歲。據悉，乾兒子昨（29日）晚因聯絡不到人，前往其住家查看，發現曹西平倒臥房間趕緊報案，消防到場後發現曹西平已經死亡多時，家屬決定不送醫交給警方處理。三重警方初步排除外力介入，將報請檢方相驗以釐清死因。

新北市警消29日晚間接獲34歲吳姓男子報案，66歲的曹西平倒臥三重區河邊北街住家的臥室，救護人員於晚間10時27分抵達時，發現患者已明顯死亡，並且出現屍斑，患者乾兒子表示放棄急救。警方表示，初步已排除外力介入，疑似因病死亡，將報請檢方相驗，以釐清死因。

