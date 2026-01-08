曹西平三重住處辭世享壽66歲 治喪委員會發聲：告別式將低調進行

資深藝人曹西平於新北市三重住處辭世，享壽66歲。治喪委員會今對外發布四點聲明說明後續治喪事宜。（圖／翻攝自曹西平FB）

資深藝人曹西平於新北市三重住處辭世，享壽66歲。治喪委員會今（8日）對外發布四點聲明說明後續治喪事宜。首先，治喪委員會誠摯感謝家屬代表三哥特別自澳洲返台，協助相關法律程序與死因釐清事宜，並對其在艱難時刻的奔波與支持表達由衷謝意。

聲明指出，家屬（三哥）與治喪委員會已達成高度共識，尊重並依循曹西平生前遺願，後續所有告別儀式與靈堂相關事務，將全權委由乾兒子小俊及治喪委員會統籌執行，三哥亦表達全力支持，期盼以最符合曹西平性格與演藝風采的方式，送他走完人生最後一程。

治喪委員會也說明，本次治喪風格將以「溫馨、圓滿、低調」為原則。考量曹西平生前性格豪邁、重情重義，且希望身後事不張揚，為保護家屬隱私並避免不必要的紛擾，整體治喪將秉持「不驚擾」的方式進行，盼外界給予家屬平靜哀悼的空間。

最後，治喪委員會再次感謝各界媒體與親友的關心，並表示曹西平一生精彩燦爛，將以最圓滿、最真誠的方式，為這段傳奇人生畫下句點。

聲明全文：

針對資深藝人、我們最敬愛的四哥（曹西平先生）告別儀式之籌備進度，治喪委員會與家屬經充分溝通，現正式對外發布以下聲明：

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明

2026年1月8日

