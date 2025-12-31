曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！

娛樂中心／李紹宏報導

「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！

乾兒子Jeremy和資深藝人曹西平的感情融洽。（圖／翻攝自YT）

張正勳律師在臉書上指出，其實收養在法律上並非情感的「加法」，而是結束，是停止。在法律上，收養不是「多一對爸爸媽媽」，而是換「法律上」的爸媽。依民法規定，子女一旦被收養，與本生父母之間及其他親屬的權利義務，原則上全部停止。

也就是說，曹西平如果收養乾兒子，乾兒子將失去對親生父母的繼承權，親生父母也失去扶養依靠。要求一個孩子為了繼承乾爹遺產而與親生家庭斷絕法理關係，既不合人性，在實務上更難獲得對方父母同意。

此外，張正勳補充，許多乾爸乾媽與孩子的關係本質上「是情感上的連結，而非法律上的替代」。他們並不是要取代父母的角色，而是在父母之外，提供額外的照顧、依靠和關懷。這種情感上的支持，不僅對孩子有深遠影響，還能補充父母無法提供的部分。

張正勳律師。（圖／翻攝自張正勳律師-CHLawyer臉書）

然而，現行的法律卻無法容納這種情感的深度，若想將遺產全數留給長期照顧自己的乾爸乾媽，法律要求必須先讓他們與原生家庭斷絕法律關係，才能避免「特留分」的問題。

因此張正勳認為，這種規定讓長期照顧孩子的人無法繼承，而那些多年不聯絡的兄弟姊妹卻依然有權獲得遺產，無疑揭示了繼承制度的荒謬，直呼「真正的問題不在於『為何不收養』，而是在於我們的繼承制度，只承認身分，不承認照顧」。若要改變，唯有修法才可解決。

