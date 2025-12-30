曹西平不會成為有名無主屍 家屬鬆口委託乾兒子處理後事

藝人曹西平29日在家中猝逝，其家屬已鬆口，委託吳姓乾兒子處理後事。（圖／報系資料照）

藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處，因曹與家人感情不睦，一度傳出其家人不願接手後事，曹恐成「有名無主屍」，其34歲吳姓乾兒子心急如焚，在網路上懇求曹家人將後事交給他處理，而如今曹西平三哥鬆口，委託吳負責曹的身後事宜。

據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上還需要屍斑和僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。

曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬，稱不願處理後事，因而無法完全行政相驗，改由司法相驗。

吳心急如焚，利用曹西平的臉書發文，懇求曹家人將後事委託給他處理，在曹西平三哥前妻龍千玉的協調下，曹西平三哥已鬆口，委託吳全權處理，曹西平不用擔心成為有名無主屍。

