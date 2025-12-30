曹西平不會變有名無主屍！乾兒子心急求助 龍千玉證實：家屬將授權處理

資深藝人曹西平29日深夜被發現在家中猝逝，享壽66歲，遺體暫時存放新北市立殯儀館，由於一開始曹西平其中一名胞兄表示不願出面處理，讓他的乾兒子Jeremy焦急發聲表示，想尋求和曹西平有血緣關係的人，求他們將後事全權交予他處理。對此，與曹西平情同家人的「前嫂嫂」龍千玉稍早表示，Jeremy目前已有權處理相關後事。

資深藝人曹西平29日深夜被發現在家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

根據《ETtoday星光雲》報導，龍千玉透露，目前已經有聯繫上曹西平的三哥，他會授權處理後事，讓曹西平一路好走，要粉絲們別太擔心。

廣告 廣告

與曹西平情同家人的龍千玉稍早表示，Jeremy目前已有權處理相關後事。（圖／豪記唱片 提供）

事實上，曹西平猝逝後，警方指出，由於曹西平的家屬不願出面處理，只能將遺體暫時冰存在新北市殯儀館，依「有名無主屍」辦理，之後由刑大公告認領，25天後若無人來認領，將採集DNA存檔，後續進行聯合祭奠，並火化安置於公墓或公立納骨塔。

這讓曹西平乾兒子Jeremy心急如焚，透過曹西平的粉專發聲對外求助，表示自己雖然有很多話想說，但目前沒有任何思緒，只想尋求跟四哥有血緣關係的人，「求你們將四哥的後事全權交予我處理。因為我們沒有法律認定的父子關係，如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息。」

Jeremy在文中也透露，曹西平是睡著走的，無病無痛，並無奈說道，「明明我是最親的兒子。最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事。」言語中流露出滿滿無奈與無助。

延伸閱讀

平安夜訊息已讀不回成永別 龍千玉痛失前小叔曹西平

曹西平生前曾嘆沒家人關心 「無緣嫂嫂」龍千玉變至親

16歲就出道！龍千玉《一級棒》曝改藝名原因