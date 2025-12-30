曹西平不用當「有名無主屍」！龍千玉聯繫前夫 授權乾兒子處理後事

知名藝人曹西平29日在新北市三重住處傳出離世，享壽66歲。但乾兒子Jeremy因為無法律認定父子關係，在臉書發文懇請曹家人將後事全權交由他處理。對此，曹西平生前認定的「唯一親人」龍千玉聯繫上前夫曹家三哥授權處理後事，讓曹西平不用成為「有名無主屍」。

據了解，曹西平在家排行老四，上有三位哥哥和一個弟弟，但一家人卻因為父母親遺產問題鬧翻。曹西平曾在節目上表示，已經跟其他曹家人沒有往來，未來遺產也不願意讓曹家人介入處理，將「留給平時照顧自己的乾兒子」。

廣告 廣告

曹西平因遺產問題與兄弟鬧翻，與曹家人已沒有往來。圖／翻攝自曹西平臉書

曹西平離世後，Jeremy透過曹的粉絲專頁發文，表示雖然有很多話想說，但最重要的是先尋求跟四哥有血緣關係的人，讓他們將四哥的後事全權交予他處理，「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事」。最後，在與曹西平三哥前妻龍千玉協助聯繫下，曹西平三哥已鬆口，授權Jeremy處理後事。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

曹西平驟逝 龍千玉追憶45年情誼：謝謝你總替我撐著

曾爆「心結」後破冰 包偉銘聽聞曹西平噩耗震驚發聲：一路好走

曝曹西平無病痛、睡夢中離世 乾兒子急尋家屬授權處理後事