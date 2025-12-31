曹西平乾兒子全權辦後事「能否獨拿遺產？」律師解答

曹西平生前希望把財產全給乾兒子。(圖/FB@曹西平的粉絲愛團、張鎧乙攝)

資深藝人曹西平於29日晚間被發現在三重住家猝逝，享壽66歲，曹西平乾兒子Jeremy取得家屬同意，全權處理後事。對此，律師劉韋廷說明，曹西平儘管在遺囑交代把所有財產留給乾兒子，但「能辦後事」不等於「能拿遺產」，且曹西平兄弟可主張特留分，要求拿回額分。

劉韋廷看到Jeremy哽咽現身殯儀館，感到相當鼻酸，「最先趕到現場陪他走最後一段的人，往往不是『法律上的那個人』，而是『心裡最放不下的人』。」然而，能不能處理後事，跟能不能拿到遺產，是兩條不同的路；假設Jeremy沒有被曹西平收養，通常不是法定繼承人；他要拿遺產，主要靠遺囑的「遺贈」。

問題是，就算曹西平遺囑寫「財產全部留給乾兒子」，在沒有配偶、子女和父母但手足仍在的情況下，手足依法仍可能主張「特留分」，要求把被侵害的份額扣回來。劉韋廷以白話文換句話說：「遺囑可以把愛寫進去，但特留分會把某些人『硬是留在名單上』。」

劉韋廷指出，若是要讓曹西平的手足無法繼承遺產或無法取得特留分，必須符合民法1145條規定的「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有重大虐待或侮辱，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。

另外，劉韋廷建議可以考慮透過保險來做長期的生前規劃；如果將財產轉化為保險金，曹西平名下就不會留下遺產，而保險可以直接指定受益人，由乾兒子來領取。這在法律上面是合法的，同時也能有效避免掉特留分所帶來的紛爭。

