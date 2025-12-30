曹西平乾兒子公開求助！喊話家屬放手後事 鋼鐵爸暖心出手了

記者徐珮華／綜合報導

66歲曹西平（四哥）昨（29）日晚間在家猝逝，由於膝下無子女，父母離世後又與4名兄弟鬧翻，晚年僅有乾兒子Jeremy相伴左右。今日稍早Jeremy透過曹西平粉絲專頁發聲，公開喊話與曹西平有血緣關係的家人，將後事全權交由他處理。知名殯葬業者鋼鐵爸（阮橋本）也暖心出手，告知Jeremy：「四哥的後事，我無償到底。」

曹西平（右）猝逝享年享壽66歲，Jeremy（左）悲痛懇求能處理後事。（圖／翻攝自曹西平臉書）

Jeremy透露自己與曹西平並無法律認定的父子關係，因此警方及相關業者無法讓他直接處理後事，無奈之下只好公開求助：「如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息。」曾協助好友顏正國後事的鋼鐵爸，也在貼文下方留言，表明願意無償相助。

鋼鐵爸表明願意協助曹西平後事。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）

據悉，警方在曹西平過世後，第一時間通知其家人，但家屬不願出面處理後事，因此將依程序啟動司法相驗。對此，Jeremy強調曹西平是在睡夢中離世，不希望檢察官相驗大體，悲痛直呼：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事？」

