曹西平乾兒子再發4聲明！三哥返台協助 後事進度曝光

曹西平上月29於家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）





藝人曹西平上月29於家中猝逝，享壽66歲，令外界震驚與不捨。他的乾兒子Jeremy與治喪小組今（8）日再發出四點聲明，透露目前後事規劃狀況，除了感謝三哥專程從澳洲返台協助，並透露後事將定調為溫馨、圓滿、低調的風格，「將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻」。

曹西平治喪事宜說明與致謝聲明全文

針對資深藝人、我們最敬愛的四哥（曹西平先生）告別儀式之籌備進度，治喪委員會與家屬經充分溝通，現正式對外發布以下聲明：

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明



