曹西平乾兒子可以拿遺產了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑注意5大關鍵

曹西平遺產爭議掀起社會震撼，也提醒無數單身族、頂客族【生前就要注意安排規劃】。《遺產與贈與的節稅細節》作者會計師胡碩匀警告，很多人以為「錢是我的，想給誰就給誰」，但法律的現實卻完全不是這樣。沒寫遺囑，遺產不一定會到你最在乎的人手上。就算寫了，也可能被分走。曝光生前怎麼寫遺囑5大關鍵。千萬別讓辛苦一輩子的財產，在你離開後，變成一場你無法參與的戰爭。

曹西平乾兒子可以拿遺產了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑時注意5大關鍵以及預先規劃。（記者莊淇鈞攝影）

遺囑不是想寫就有效 法律只認這 5 種

會計師胡碩匀解釋，遺囑是在遺囑人過世後才生效的法律文件，真假難以查證，也不是你「有寫」就有效，而是「寫對形式」才算數。實務上，許多遺囑正是因為形式不符，被法院直接判定無效，讓原本的心意完全落空。因此《民法》明確規定，只有以下 5 種遺囑形式才具法律效力，其他形式一律無效。



1.自書遺囑

必須由遺囑人親筆書寫全文，註明年月日並簽名。若有塗改，需註明位置與字數並再簽名。優點是方便、成本低，但爭議風險最高，常成為偽造或變造的爭點。



2.公證遺囑

由公證人辦理，需兩位以上見證人，遺囑人當場口述內容，由公證人筆記、宣讀並解說，經確認後簽名。證據力最強、瑕疵最少，但需準備財產資料並支付公證費用。



3.密封遺囑

可自行或由他人代寫，密封後向公證人提出，需兩名以上見證人並於封口處簽名。隱密性高，但程序稍有不慎，就可能被判定無效。



4.代筆遺囑

由遺囑人口述，由一名見證人代筆，需三名以上見證人在場，全體簽名。適合無法書寫者，但程序要求嚴格，實務上常因流程瑕疵遭質疑。



5.口授遺囑

僅限生命危急等特殊情況使用，需全程錄音並於三個月內完成認定。緊急時可救急，但效力短、爭議風險高。



以上五種遺囑沒有哪一種「最好」，只有哪一種「最適合你的狀況」，但寫錯任何一個細節，都可能前功盡棄。所有遺囑都必須註明年月日並簽名（或按指印），否則極可能無效。

曹西平乾兒子可以拿遺產了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑時注意5大關鍵以及預先規劃。（圖／會計師胡碩匀提供）

單身族、頂客族一定要知道 越想避免遺囑爭議就越該公證

會計師胡碩匀表示，法律沒有強制遺囑一定要公證，但在真實世界裡，爭議幾乎都發生在「沒公證」的遺囑上。尤其單身族、頂客族，當沒有【直系血親】時，兄弟姊妹往往成為繼承爭議的核心。公證不是不信任家人，而是避免家人日後被迫對簿公堂。【不是一定要公證，但越想避免爭議，就越該公證。】

會計師胡碩匀提醒：生前規劃遺囑，比死後分配之亂更重要

會計師胡碩匀表示，很多人把重點放在「遺囑怎麼寫」，卻忽略真正影響結果的，其實是你活著時做了哪些安排。因為即使有遺囑，也不能違反「特留分」制度。若侵害繼承人的最低保障，對方仍可依法追回。真正聰明的做法，是把「主導權」留在自己還清醒、有決定權的時候。這也是為什麼高資產族群，往往重視生前規劃，而不是只靠一紙遺囑。



1.生前贈與：

每人每年可贈與 244 萬元免稅，可逐年移轉財產。但要注意特定情況仍可能併入遺產計算。



2.信託規劃：

透過財產信託指定受益人，可有效避免繼承糾紛，也能依照你的意願分期或條件給付。



3.保險傳承：

人壽保險金不屬於遺產，可直接指定受益人，降低遺產總額，讓在乎的人實際拿得更多。



4.公益捐贈：

若不希望財產流向法定繼承人，也可生前捐贈或指定公益用途，讓資產發揮你認同的價值。

會計師胡碩匀提醒 單身族、頂客族一定要懂的法律現實

會計師胡碩匀表示，對單身族與頂客族來說，最常見的誤解就是：「我沒小孩，錢自然就是給我最親近的人。」但法律從來不靠「感情遠近」判斷，而是只看「法定順位」。不預立遺囑，法律會替你做決定；只是那個決定，往往不是你想要的。

依《民法》第1138條，繼承順位為：直系血親卑親屬 → 父母 → 兄弟姊妹 → 祖父母。



1.單身族：

沒有配偶與子女，若未立遺囑，遺產將由兄弟姊妹全數繼承。

2.頂客族（有配偶無子女）：

若未立遺囑，配偶僅能拿一半，另一半由兄弟姊妹繼承。



此外，《民法》第1223條規定特留分制度：

配偶、子女、父母：應繼分的 1/2。

兄弟姊妹、祖父母：應繼分的 1/3。



也就是說，即使立了遺囑，兄弟姊妹仍可能依法分走一部分。

曹西平乾兒子可以拿遺產了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑時注意5大關鍵以及預先規劃。（圖／會計師胡碩匀提供）

會計師胡碩匀提醒 稅務沒想好，繼承人可能先被追稅

會計師胡碩匀強調，讓許多家庭真正崩潰的，不是怎麼分錢，而是錢還沒分，就先被追稅。要是沒有預留現金或流動資產，繼承人甚至可能必須變賣不動產來繳稅。提前規劃稅源，不只是節稅，更是對留下來的人一種體貼。降低遺產稅壓力，也減少繼承糾紛。

曹西平遺產話題啟示：生前安排很重要

會計師胡碩匀語重心長強調，曹西平的遺產爭議告訴我們一個殘酷卻真實的事實：法律不會自動替你照顧你最在乎的人。



單身族，不代表不需要規劃。

頂客族，不代表配偶一定能全拿。



所以，建議在你還清醒、有選擇權的時候，把安排一次做到位。別讓辛苦一輩子的財產，【在你離開後，變成一場你無法參與的戰爭】。

曹西平乾兒子可以拿遺產了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑時注意5大關鍵以及預先規劃。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT））

曹西平乾兒子可以拿遺產了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑時注意5大關鍵以及預先規劃。（圖／記者莊淇鈞攝影）

