曹西平乾兒子可以處理後事了！龍千玉幫忙聯絡前夫曹南平 取得家屬授權

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲。對於後事安排，曹西平「前嫂嫂」龍千玉於30日表示，她已聯繫上曹家三哥，三哥將授權乾兒子Jeremy全權處理後事，並呼籲粉絲「請不要擔心」。

龍千玉、曹西平感情相當好。（圖／豪記唱片提供）

曹西平生前與家人關係疏離，胞兄最初拒絕出面處理後事，乾兒子Jeremy因此在社群平台發文懇求家屬協助，表示曹西平走得安詳「是睡著走的，無病無痛」，希望能安靜送別四哥，避免遺體再接受檢察官相驗。

廣告 廣告

龍千玉與曹西平淵源深厚，她曾是曹西平三哥的妻子，雖婚姻結束，兩人感情仍超越法律上的親屬關係。龍千玉透露，自己17歲時認識當時19歲的曹西平，兩人交情長達45年，曹西平對她及家人展現無微不至的關懷，並常以「百善孝為先」為座右銘。她回憶去年與母親特地前往台中店為曹西平慶生時，對方紅著眼眶表示感動的情景至今難忘。

龍千玉也感慨，原本計畫再訪台中探望曹西平，卻因行程交錯未能成行，她寫道：「沒想到，這一次變成了我永遠也追不到您的一次。」她強調，曹西平生前對她的呵護與照顧將永遠留在心中，並祝願四哥「慢慢走，您永遠在我心裡」。

截至目前，曹西平遺體已送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清詳細死因。乾兒子Jeremy將在家屬授權下，全權負責後事安排，粉絲可放心曹西平將得到妥善告別。

更多三立新聞網報導

KIMIKO悲痛曹西平猝逝！初次見面就被暖心 短短3句話記在心中一輩子

曹西平遺體將公告招領！乾兒子不能領無奈發文 苦嘆明明我是最親的兒子

曹西平乾兒子苦求大家幫忙！協尋親屬授權處理後事 無奈沒法定父子關係

曹西平最親家人竟是大咖天后！聽聞猝逝悲喊四哥慢慢走 大讚孝順的孩子

