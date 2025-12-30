曹西平乾兒子可處理後事了！龍千玉出手協調 已獲家屬授權

龍千玉與曹西平交情長達45年。（圖／翻攝自龍千玉臉書）





資深藝人曹西平昨（29）日晚間驚傳於家中猝逝，事後傳出家屬拒絕出面認領遺體，為此乾兒子Jeremy今（30）日一早在社群公開求助家屬，而曹西平「前嫂嫂」龍千玉稍早也再度發聲，證實已聯繫上曹家三哥，三哥將授權Jeremy處理後事。

龍千玉與曹家三哥「曹南平」曾有過一段婚姻，但因雙方聚少離多，婚姻僅維持7年就畫下句點，但離婚後龍千玉仍與曹西平維持良好關係，不時會到台中探望他，兩人交情長達45年，她今得知曹西平噩耗時也悲痛直呼：「真的無法接受。」

不過曹西平生前與家人關係疏離，父母在多年前離世後又與4手足鬧翻，一生未婚的他膝下無子，晚年僅有乾兒子Jeremy陪伴在旁，死訊傳出後，Jeremy也在曹西平粉絲專頁公開向家屬喊話，希望能授權他為曹西平處理後事，「如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息。」

對此，曹西平前嫂嫂龍千玉稍早再度發聲表示，目前已經聯繫上曹家三哥，「三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心！」事實上，曹西平過去就曾在節目《11點熱吵店》感嘆表示，早已交代Jeremy身後事，很感謝他陪伴度過人生最後一哩路。



