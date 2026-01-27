曹西平乾兒子女友曝光「超越血緣親情」 一家三口幸福合照成追憶

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平去年底辭世，享年66歲，今（27）日舉辦告別式，乾兒子Jeremy小俊一手打理相關事宜，承擔起送別「四哥」最後一程的重要角色。隨著告別式進行，小俊與女友過往合照也隨之曝光，兩人一路走來深受曹西平照顧與疼愛，畫面溫馨感人。

從曝光的照片中可見，Jeremy小俊與女友私下互動自然，曾多次與曹西平同框合影，不論是在聚會、旅途中，或是日常生活點滴，都能看出四哥早已將小俊視如己出，也把他的另一半當成家人般對待。即便有時小俊因工作不在台灣，曹西平依舊惦記著他的生活起居，關心從未間斷。

廣告 廣告

曹西平告別式影片透露了與乾兒子Jeremy兩人緣分。（圖／翻攝自臉書）

告別影片中也透露，曹西平與小俊相識時，小俊年僅16、17歲，兩個孤獨靈魂因緣分相遇，逐漸建立起如父子般的情感。曹西平防備心極重，卻在認定小俊後毫無保留地付出，不僅在生活上照顧周到，連小俊與女友的便當都會一併準備，日常瑣事親力親為，早已融入彼此生命。

小俊也曾透露，曹西平不只關心感情，更在精神上給予極大支持，曾對他說過「只要你在，我就很驕傲」，這句話成為他人生中重要的力量來源。如今斯人已遠，小俊選擇站出來扛起責任，完成告別式所有安排，也被外界視為四哥精神的延續。

更多三立新聞網報導

強忍悲痛主持曹西平告別式！男星忍到最後「情緒潰堤痛哭」龍千玉攙扶

牽絆半輩子！曹西平下樓買煙相遇乾兒子 「手錶測人品」內幕曝光

盧昱曉被夾傷陳星旭急護花！雪地親到家門口 認了理想女友就是「她」

林予晞從影11年最慘哭戲！陳姸霏忍住不哭「忍到血管快爆炸」

